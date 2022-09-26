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Мурад Авзалов назначен главврачом республиканской больницы имени Куватова в Уфе

Мурад Авзалов назначен главврачом республиканской больницы имени Куватова в Уфе

15:24, 26 сен 2022

В понедельник, 26 сентября, коллективу республиканской больницы имени Куватова (РКБ) представили нового руководителя. Им стал бывший главврач центральной районной больницы Нефтекамска 40-летний Мурад Авзалов. Руководивший ранее главной клиникой Башкирии Шамиль Булатов написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в минувшую пятницу.



Как говорят, Шамиль Энгельсович поплатился должностью за то, что за минувшие два года, пока он руководил РКБ, так и не сумел организовать работу крупнейшей больницы республики. Кроме того, утверждается, что г-н Булатов ушел в отставку не просто так, а из-за прокурорской проверки, обнаружившей массу нарушений в региональной клинике. По словам знающих людей, материалы прокурорской ревизии могут стать и основанием для возбуждения уголовного дела. Так что Шамиль Булатов, надеясь уйти от уголовного преследования, предпочел уволиться по собственному желанию. В кресле главного врача главной клиники Башкортостана г-н Булатов находился с 2020 года.


Занявшего его кресло бывшего главврача нефтекамской ЦРБ Мурада Авзалова характеризуют как большого профессионала в медицинской отрасли. В 1998 году он начинал карьеру врачом-хирургом Калтасинской районной больницы, а уже с 2001 трудился в больнице Нефтекамска, где в 2007 году дорос до заместителя главврача. В 2019-м уходил руководить больницей Янаула, но уже в 2020-м вернулся в Нефтекамск, чтобы занять кресло руководителя местной ЦРБ. За более, чем 20 лет работы на медицинском поприще, ни в чем предосудительном не был замечен.



Как рассказывают коллеги, Мурад Разилович отличный топ-менеджер медицинской сферы. А насколько г-н Авзалов, при всех своих управленческих талантах сможет справиться с коллективом РКБ, покажет время. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Мурат Афзалов
Теги: Уфа здравоохранение
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