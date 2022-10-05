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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 3 человека

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 3 человека

14:38, 05 окт 2022

Башкирские врачи зарегистрировали уже 321869 случаев заражения коронавирусом, 623 из которых – новые.

Излечиться удалось 311374 жителям, причем 740 человек выписались за день. Новыми жертвами вируса стали трое пациентов, а всего скончались 5842 зараженных.

В России зафиксировано 21118629 случаев заражения с суточным приростом в 23757 инфицированных. За день больничные закрыли 44694 человека, а всего от коронавируса вылечились 20226033 жителей страны. Общее число жертв инфекции составляет 38779, при этом 113 пациентов скончались за сутки.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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