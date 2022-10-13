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В Уфе уролог прописал мужчине с симптомами простатита смотреть youtube-ролики

В Уфе уролог прописал мужчине с симптомами простатита смотреть youtube-ролики

20:11, 13 окт 2022

В Уфе врач-уролог прописал 24-летнему мужчине с симптомами простатита смотреть ролики на YouTube от блогерши-нутрициолога о правильном питании. Изначально молодой человек пришел на прием, чтобы узнать, подпадает ли он под призыв. Об этом 12 октября сообщил телеграм-канал SHOT.



Помимо видео, доктор прописал пациенту и лекарственные препараты. Мужчина сказал, что таблетки он будет пить, но об их побочных эффектах и продолжительности лечения хотел бы узнать лично от врача, а не «из ютуб-ролика какой-то непонятной женщины». По его мнению, уролог просто решил сэкономить свое время.

Сам медик ничего плохого в своей рекомендации не видит. «Можешь делать, можешь не делать. Что в этом плохого? И чего он жалуется? Не хочет – пусть не делает», парировал врач.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: медосмотр мобилизация
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