В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека

09:36, 15 окт 2022

В Башкирии еще три пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Минздрав РБ сообщил обновленную статистику заболеваемости и смертности.



За минувшие сутки зарегистрировано 339 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 325 622 человека.



В стационарах сейчас находятся 255 человек, в том числе 156 человек старше 60 лет.



Амбулаторно лечатся 3 842 человека.



С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 5 859 человек.

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