В Башкирии от COVID-19 скончались еще 3 человека
09:36, 15 окт 2022
В Башкирии еще три пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Минздрав РБ сообщил обновленную статистику заболеваемости и смертности.
За минувшие сутки зарегистрировано 339 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 325 622 человека.
В стационарах сейчас находятся 255 человек, в том числе 156 человек старше 60 лет.
Амбулаторно лечатся 3 842 человека.
С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 5 859 человек.
Источник:
i-gazeta.com
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