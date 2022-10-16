В Башкирии обнаружили 324 новых случая заболевания COVID-19
16:07, 16 окт 2022
Новые две смерти от коронавирусной инфекции были зарегистрированы накануне в Башкирии. На сегодняшний день жертвами covid-19 в регионе стали уже 5863 человека, сообщает минздрав.
За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 324 человека. С начала пандемии в республике заразились уже 326273.
Сегодня в стационарах лежат 223 пациента. 149 из них старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 3604 человека, 1082 из которых в возрасте 60+.
За последние сутки выписали 298 человек. С начала пандемии выздоровели 316583 заболевших.
Источник:
www.sobkor02.ru
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