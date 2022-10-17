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Пациентки перинатального центра в Башкирии пожаловались на отвратительную еду

Пациентки перинатального центра в Башкирии пожаловались на отвратительную еду

14:06, 17 окт 2022

Жительница Белорецка Г. Хажина пожаловалась на еду в Республиканском перинатальном центре, расположенном в Уфе на улице Авроры. По словам женщины, в меню было написано, что будет плов, однако пациенткам дали перловку с курицей, а вместо пюре были куски картошки.



— Еда, приготовленная поваром, отвратительная, порции маленькие, а чай, компот и другие напитки холодные и будто стоят уже дня 3–4. Молоко — как будто просто вода с порошком, — пожаловалась она.
Горожанка отмечается, что некоторые беременные лечатся в перинатальном центре по 2–3 месяца, а живут они в других районах республики. Родственники не могут каждый день приносить им домашнюю еду, а заказывать ее дорого.


— Прошу провести проверку по порциям и, если возможно, сменить повара, так как такое чувство, что большую часть продукции сотрудники забирают домой и экономят на готовке беременным женщинам, — добавила пациентка.

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Источник: www.proural.info
Фото: Г. Хажина
Теги: Уфа здравоохранение перинатальный центр
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