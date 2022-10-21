Россиянам прибывшим из-за границы больше не нужно сдавать ПЦР-тесты

09:02, 21 окт 2022

В России отменили ПЦР-тестирование для непривитых граждан по возвращении из-за границы.



Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.







Ранее, напомним, граждане РФ, прибывающие на территорию страны, в течение трех календарных дней со дня прибытия в обязательном порядке сдавали ПЦР-тест на коронавирус.



Также отрицательный ПЦР-тест теперь не потребуют от иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающим в РФ.





Документ отменяет обязанность работодателей обеспечивать информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 и проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

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