В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом составила 305 человек

14:07, 21 окт 2022

На сегодняшний день башкирские медики выявили 327841 случая заражения коронавирусом, 305 из которых – новые.



За день выписались 328 человек, а всего излечились 318228 жителей республики. Один пациент скончался за сутки, а всего ковид унес 5874 жизней.



В России медики зафиксировали 21354915 случаев заражения коронавирусом с суточным приростом в 9761 заболевшего. Вылечились уже 20693493 жителя страны, 15672 из которых закрыли больничные за день. При этом общее число жертв вируса достигло 389359, за сутки скончались 93 пациента.

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