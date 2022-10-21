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В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом составила 305 человек

В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом составила 305 человек

14:07, 21 окт 2022

На сегодняшний день башкирские медики выявили 327841 случая заражения коронавирусом, 305 из которых – новые.

За день выписались 328 человек, а всего излечились 318228 жителей республики. Один пациент скончался за сутки, а всего ковид унес 5874 жизней.

В России медики зафиксировали 21354915 случаев заражения коронавирусом с суточным приростом в 9761 заболевшего. Вылечились уже 20693493 жителя страны, 15672 из которых закрыли больничные за день. При этом общее число жертв вируса достигло 389359, за сутки скончались 93 пациента.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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