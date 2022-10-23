В Башкирии Минздрав сообщил о 287 новых случаях заражения COVID-19

12:25, 23 окт 2022

В Башкирии на 23 октября зарегистрирован 328 421 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Актуальные данные сообщили в региональном Минздраве. Суточный прирост заболевших составил 287 человек.



В госпиталях под наблюдением врачей остаются 225 пациентов, 156 из них – старше 60 лет. Лечатся на дому 3425 жителей республики. Выписались за период пандемии 318 895 граждан, 326 из них – за минувшие сутки. Новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Число жертв инфекции держится на отметке 5876.

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