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В Башкирии зафиксировали еще две смерти от коронавируса

В Башкирии зафиксировали еще две смерти от коронавируса

14:02, 27 окт 2022

В Башкирии общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 329533 с суточным приростом в 271 инфицированного.

За день выписались 417 человек, а всего вирус побороли 320192 жителя республики. Двое пациентов скончались за сутки, а всего жертвами ковида стали 5884 человека.

В России медики выявили 21402209 фактов заражения, 7849 из которых – новые. Излечились 20763904 жителя страны, причем 12040 закрыли больничные за день. Новыми жертвами болезни стали 82 человека, а общее их число достигло 389872.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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