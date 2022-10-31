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В Башкирии носителями коронавируса за минувшие сутки стали 250 жителей

В Башкирии носителями коронавируса за минувшие сутки стали 250 жителей

15:02, 31 окт 2022

В Башкортостане зарегистрировано уже 330564 фактов заражения коронавирусом, 250 из которых – новые.

За день выписались 251 человек, а всего излечиться от ковида смогли 321420 жителей республики. Жертвами болезни за весь период стали 5890 пациентов.

В России медики выявили 21429506 случаев заражения коронавирусом с суточным приростом в 5781 инфицированного. Вылечились уже 20803197 фактов инфицирования, при этом за день больничные закрыли 7073 жителя страны. 71 пациент скончался за сутки, а общее число жертв вируса достигло 390175.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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