Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии врачи спасли от ампутации ногу пациенту

В Башкирии врачи спасли от ампутации ногу пациенту

14:21, 02 ноя 2022

У 46-летнего жителя Стерлитамака диагностировали критическую ишемию левой ноги. Врачи сосудистого отделения ГКБ №1 назначили лечение, но улучшений не было, и они задумались об ампутации конечности.



Медики проконсультировались с региональным центром, было решено срочно доставить мужчину в уфимскую больницу скорой помощи. Обследование показало, что у пациента полностью отсутствует кровоток на ноге. Его доставили в операционную.

Хирурги провели тромбэктомию из бедренной, подколенной и берцовых артерий, в результате ногу удалось спасти. Операция длилась несколько часов, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина
Теги: Уфа операция
Читайте также

Уфимские врачи пришили жителю Баймакского района отрезанную косилкой ногу
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи пришили жителю Баймакского района отрезанную косилкой ногу
В Башкирии врачи спасли жизнь пациенту с разорванной аортой
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи спасли жизнь пациенту с разорванной аортой
Айрат Рахматуллин назначен министром здравоохранения Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Айрат Рахматуллин назначен министром здравоохранения Башкирии
Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: