В Башкирии врачи спасли от ампутации ногу пациенту

14:21, 02 ноя 2022

У 46-летнего жителя Стерлитамака диагностировали критическую ишемию левой ноги. Врачи сосудистого отделения ГКБ №1 назначили лечение, но улучшений не было, и они задумались об ампутации конечности.







Медики проконсультировались с региональным центром, было решено срочно доставить мужчину в уфимскую больницу скорой помощи. Обследование показало, что у пациента полностью отсутствует кровоток на ноге. Его доставили в операционную.



Хирурги провели тромбэктомию из бедренной, подколенной и берцовых артерий, в результате ногу удалось спасти. Операция длилась несколько часов, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

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Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина