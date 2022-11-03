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Как будут работать больницы Башкирии в ноябрьские праздники

Как будут работать больницы Башкирии в ноябрьские праздники

09:28, 03 ноя 2022

Минздрав Башкирии рассказал о работе медицинских организаций во время праздничных выходных.



С 4 по 6 ноября будет обеспечена круглосуточная работа подразделений, оказывающих специализированную и высокотехнологичную медпомощь и помощь в условиях стационара.

В праздничные дни будет предусмотрен резерв коек для стационарного лечения, обеспечена своевременная экстренная и плановая медпомощь и оказание неотложной стоматологической помощи.

3 ноября продолжительность рабочего времени учреждений амбулаторно-поликлинической помощи сокращается на 1 час.

4 ноября по графику субботы – с 08:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16:00).

4 ноября с 08:00 до 17:00 можно будет привиться от коронавируса (в ФАПах, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах по графику работы медорганизации).


Также 4 ноября будет осуществляться выписка лекарств, специализированных продуктов лечебного питания и медизделий по рецептам врачей в поликлинике и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций ГУП «Башфармация».

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Источник: gorobzor.ru
Теги: праздники ноябрь больницы выходные 2022
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