В Бирске водители скорой помощи добились получения ковидных выплат

10:20, 03 ноя 2022

Профсоюз «Действие» помог водителям скорой помощи при Бирской ЦРБ добиться получения ковидных выплат, которые предусмотрены указом президента РФ. Точку в споре поставила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ.



С 2016 года водителей перевели на аутсорсинг. По мнению работодателя, они не участвуют в оказании скорой медпомощи и поэтому не имеют прав на страховые выплаты.



За водителей вступились коллеги-фельдшеры и Бирская межрайонная прокуратура. Собранные ими доказательства позволили восстановить права мужчин.

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