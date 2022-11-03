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В Бирске водители скорой помощи добились получения ковидных выплат

В Бирске водители скорой помощи добились получения ковидных выплат

10:20, 03 ноя 2022

Профсоюз «Действие» помог водителям скорой помощи при Бирской ЦРБ добиться получения ковидных выплат, которые предусмотрены указом президента РФ. Точку в споре поставила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ.

С 2016 года водителей перевели на аутсорсинг. По мнению работодателя, они не участвуют в оказании скорой медпомощи и поэтому не имеют прав на страховые выплаты.

За водителей вступились коллеги-фельдшеры и Бирская межрайонная прокуратура. Собранные ими доказательства позволили восстановить права мужчин.
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Источник: www.proural.info
Теги: Бирск скорая помощь выплаты
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