В Бирске водители скорой помощи добились получения ковидных выплат
10:20, 03 ноя 2022
Профсоюз «Действие» помог водителям скорой помощи при Бирской ЦРБ добиться получения ковидных выплат, которые предусмотрены указом президента РФ. Точку в споре поставила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ.
С 2016 года водителей перевели на аутсорсинг. По мнению работодателя, они не участвуют в оказании скорой медпомощи и поэтому не имеют прав на страховые выплаты.
За водителей вступились коллеги-фельдшеры и Бирская межрайонная прокуратура. Собранные ими доказательства позволили восстановить права мужчин. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram