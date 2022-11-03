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В Баймаке мобилизовали единственного на весь район акушера-гинеколога

В Баймаке мобилизовали единственного на весь район акушера-гинеколога

15:25, 03 ноя 2022

Жительницы Баймакского района просят власти республики вернуть домой акушера-гинеколога Станислава Гераськина, призванного по частичной мобилизации. Мужчину проводили в места боевого слаживания 29 октября. Коллеги врача рассказывали, что доктор с мужеством и достоинством воспринял новость о том, что его отправляют на фронт.



Однако пациентки оказались крайне возмущены тем, что у них забирают такого специалиста. Станислав Юрьевич проработал в больнице 13 лет, он занимался проведением сложных операций и ультразвуковой диагностикой. По словам женщин, в районе других таких высококлассных врачей просто-напросто нет.

— Именно эта диагностика дает возможность предупредить и предотвратить серьезные заболевания. Видимо, такими специалистами разбрасываются в больнице за ненадобностью! Напрашивается вопрос: куда нам, женщинам, идти за медицинской помощью? Мы требуем, чтобы на страже женского здоровья был квалифицированный специалист! Чтобы мы, как и прежде, могли обращаться за медицинской помощью к нашему любимому доктору! — гласит их обращение.


Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке мобилизовали врача из больницы № 1, который был единственным детским нейрохирургом. Главврач медучреждения отправил обращение к властям. Вскоре появился ответ на него от Минздрава.

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Источник: www.proural.info
Теги: Баймак мобилизация
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