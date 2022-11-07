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В Демском районе Уфы появится новая поликлиника

В Демском районе Уфы появится новая поликлиника

14:02, 07 ноя 2022

В Демском районе Уфы появится новая поликлиника. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве.

По его словам, демчане попросили у него новое медучреждение. В следующем году руководитель региона поручил разработать проект и найти место для нового объекта.



— План у вас такой: за следующий год вместе с городом определитесь, где будете поликлинику сажать, и начинаются мероприятия по проектированию, — поручил Радий Хабиров.

Также он попросил подчиненных рассмотреть повторное применение проекта в целях экономии.

Ранее Глава Башкортостана призвал отказаться от роскоши на Новый год.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа строительство поликлиника Хабиров Радий Фаритович
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