В Башкирии за минувшие сутки от COVID-19 скончались сразу 3 человека

10:29, 12 ноя 2022

В Башкирии жители продолжают заражаться коронавирусом. Обновленную информацию представил Минздрав РБ.



По данным министерства, число зараженных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 332 858 человек. За минувшие сутки опасную инфекцию подхватил 181 житель региона.



В настоящий момент в стационарах лечатся 176 пациентов. Амбулаторно лечение проходят 2 289 человек.



За весь период пандемии выздоровели 324 487 человек, в том числе 171 — за последние сутки.



За минувшие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего вирус стал причиной смерти 5 906 человек.

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