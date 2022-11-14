В Уфе остановили производство вакцины от коронавируса

15:49, 14 ноя 2022

В Башкирии остановили производство вакцины против COVID-19 «Спутник V». Выпуском препарата занималось уфимское предприятие «УфаВита».



Как заявил на совещании правительства республики гендиректор завода Наиль Низамутдинов, такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе.







В 2021 году к уфимскому производству вакцины поступало множество замечаний от ВОЗ. В основном они были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. Также ВОЗ обратила внимание на качество линий розлива и халаты сотрудников, которые там работают, что говорило, по мнению специалистов, о недостаточной стерильности производства.

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