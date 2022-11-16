В Стерлитамаке хирурги спасли изувеченный палец токаря, вживив его в живот пациента

10:58, 16 ноя 2022

В Стерлитамаке команда хирургов-травматологов спасла изувеченный палец токаря, вживив его… в живот пациента. Об уникальной операции рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.







Все началось с того, что в приемное отделение городской больницы №2 обратился перепуганный мужчина с перемотанной рукой. Развернув окровавленные бинты, врачи ахнули: большой палец правой руки буквально превратился в месиво. Сам пациент рассказал, что работал на токарном станке и отвлекся буквально на секунду, но этого хватило, чтобы палец зажало вращающимся механизмом. Кожа, нервы, кровеносные сосуды – все буквально перемололо, поэтому шансы на то, чтобы спасти палец были крайне малы. Но хирурги решили рискнуть и помочь мужчине с помощью редкой и сложной операции – восстановления пальца через брюшную полость.



- Врач-ординатор Руслан Назмутдинов под руководством заведующего отделением травматологии-ортопедии Дмитрия Антонова провел первый этап операции, во время которого погрузил палец пациента в переднюю брюшную стенку. Во время второго этапа хирург сформировал окутывающий кожный сосуд, благодаря чему можно было начать разработку движений. А уже спустя 3 недели, когда в кожном лоскуте образовались кровеносные сосуды, травматологи отсоединили палец от брюшной стенки, - поделились подробностями операции в Минздраве Башкирии.





Сам пациент остался очень доволен результатом – палец удалось спасти. Теперь мужчина сможет продолжить работать за токарным станком, но уже будет внимательнее во время работы.

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