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В Башкирии беременной жительнице Бирска понадобился вертолет

В Башкирии беременной жительнице Бирска понадобился вертолет

19:48, 16 ноя 2022

Беременная с рядом патологий доставлена из Бирска в Уфу на вертолете санавиации

О том, что женщину на 27 неделе беременности было решено везти в столицу сообщил министр здравоохранения Башкирии.



Женщина на 27 неделе беременности попала в больницу в городе Бирск. Ее беременность оказалась отягощена рядом факторов, среди которых головное предлежание ребенка отягощенное преэклампсией тяжелой степени. Сообщил министр и о том, что протекала беременность у женщины с плацентарными нарушениями 2 степени, сопутствующий фактор — резус отрицательная кровь без титра антител.


Специалисты в бирской больницы состояние беременной женщины стабилизировали и пришли к решению, что ей необходимо дальнейшее лечение проходить в республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе. Вместе со специалистами женщина и была оставлена РКБ на вертолете санитарной авиации.

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Источник: mkset.ru
Фото: минздрав РБ
Теги: Бирск Бирский район вертолет беременность медпомощь Рахматуллин Айрат Разифович
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