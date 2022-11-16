В Башкирии беременной жительнице Бирска понадобился вертолет

19:48, 16 ноя 2022

Беременная с рядом патологий доставлена из Бирска в Уфу на вертолете санавиации



О том, что женщину на 27 неделе беременности было решено везти в столицу сообщил министр здравоохранения Башкирии.







Женщина на 27 неделе беременности попала в больницу в городе Бирск. Ее беременность оказалась отягощена рядом факторов, среди которых головное предлежание ребенка отягощенное преэклампсией тяжелой степени. Сообщил министр и о том, что протекала беременность у женщины с плацентарными нарушениями 2 степени, сопутствующий фактор — резус отрицательная кровь без титра антител.





Специалисты в бирской больницы состояние беременной женщины стабилизировали и пришли к решению, что ей необходимо дальнейшее лечение проходить в республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе. Вместе со специалистами женщина и была оставлена РКБ на вертолете санитарной авиации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: минздрав РБ