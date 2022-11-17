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В больницах Башкирии сократят количество койкомест

В больницах Башкирии сократят количество койкомест

12:24, 17 ноя 2022

Количество койкомест в больницах Башкирии снизится на 1,6% в 2023 году

Такие данные были озвучены на заседании в Госсобрании в четверг, 17 ноября.



Вопрос о сокращении коечного фонда задали депутаты. Представитель фракции КПРФ Юнир Кутлугижин поинтересовался, почему принято такое решение, хотя от жителей республики депутатам поступает много жалоб на недоступность медицинской помощи. Он уточнил, что, в частности, такие обращения поступают из села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии. Там, по его словам, «скорая даже своевременно не выезжает, и человек умирает».

Отвечая на вопрос-претензию, глава Минздрава Айрат Рахматуллин первоначально заявил, что сокращение коечного фонда не планируется. Однако депутат возразил, что цифра в планируем к принятию прогнозе социально-экономического развития республики на предстоящую трехлетку сокращена. После этого министр уточнил, что «действительно, есть небольшое снижение на 1,6%».

«Это связано исключительно с теми технологиями, которые мы внедряем, в том числе стационарзамещающими: перевод на койки дневного стационара и на амбулаторное лечение», - объяснил он.


По словам Кутлугужина, в прогнозе зафиксировано сокращение коечного фонда на 6,3% к 2025 году. Министр эту цифру не прокомментировал. Однако он сообщил, что сейчас в республике внедряются новые информационные технологии, предусматривающие выполнение норматива по 20-минутному доезду «скорой» до пациента и поблагодарил за обратную связь.

Также он предложил порадоваться большому успеху регионального здравоохранения — за девять месяцев, сообщил он со ссылкой на данные Башстата, врачам удалось сохранить почти девять тысяч жизней, а по уровню смертности приблизились к допандемийному 2019 году.

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Источник: mkset.ru
Теги: Башкирия здравоохранение Рахматуллин Айрат Разифович
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