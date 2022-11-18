Артура Авзалетдинова назвали лучшим хирургом Башкирии
09:39, 18 ноя 2022
В Башкирии назвали лучшего хирурга республики. Премию «Золотой скальпель» в этом году получил торакальный хирург Клиники БГМУ Артур Авзалетдинов.
Об этом сообщил в своих соцсетях руководитель администрации главы Башкирии, экс-министр здравоохранения региона Максим Забелин. Эту награду учредила Ассоциация хирургов республики и каждый год ее вручают лучшим представителям профессии.
Артур Авзалетдинов имеет ученую степень доктора медицинских наук и является профессором кафедры госпитальной хирургии БГМУ. Он занимается лечением по методике нового поколения – его специализация роботизированная хирургия.
Как пояснил Максим Забелин, в этой методике сочетаются «сильные стороны инновационных технологий и медицинские знания». Операции доктора Авзалетдинова проводятся с помощью робота-ассистента.
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