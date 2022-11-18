В Мишкинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

13:55, 18 ноя 2022

В деревне Мишкинского района Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы респбулки Радимя Хабирова был опубликован портале правовой информации региона.







Очаг заболевания возник в Большесухоязово в личном подсобном хозяйстве местной жительницы. С 15 ноября здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.



Еще власти запретили на территории проведение массовых мероприятий, включая те, что подразумевают скопление и перемещение животных.

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