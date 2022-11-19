В Башкирии за 18 дней ноября от COVID-19 скончались 29 человек

11:18, 19 ноя 2022

В Башкирии продолжают фиксировать летальные исходы от коронавируса. Свежие данные представил региональный оперативный штаб.



Всего с начала пандемии от опасной инфекции умерли 5916 пациентов.







За минувшие сутки от опасной инфекции умерли два пациента. Также по две смерти зафиксировано 12, 16 и 17 ноября. По одному летальному исходу — 14 и 15 ноября. 10 и 11 ноября умирали по трое. 9 ноября зарегистрировано четыре смерти. Две жизни ковид забрал 4 ноября, по одной – 1, 2, 3, 6 ноября.



Ни одного смертельного случая не было зафиксировано 5, 7, 8 и 13 ноября.



Напомним, что в октябре жертвами COVID-19 стали 57 человек, из них 20 человек умерли в первую и вторую декаду и 17 – в третью.

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