В Башкирии за 18 дней ноября от COVID-19 скончались 29 человек
11:18, 19 ноя 2022
В Башкирии продолжают фиксировать летальные исходы от коронавируса. Свежие данные представил региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии от опасной инфекции умерли 5916 пациентов.
За минувшие сутки от опасной инфекции умерли два пациента. Также по две смерти зафиксировано 12, 16 и 17 ноября. По одному летальному исходу — 14 и 15 ноября. 10 и 11 ноября умирали по трое. 9 ноября зарегистрировано четыре смерти. Две жизни ковид забрал 4 ноября, по одной – 1, 2, 3, 6 ноября.
Ни одного смертельного случая не было зафиксировано 5, 7, 8 и 13 ноября.
Напомним, что в октябре жертвами COVID-19 стали 57 человек, из них 20 человек умерли в первую и вторую декаду и 17 – в третью.