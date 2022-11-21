В Башкирии 183 жителя стали новыми носителями коронавируса

14:19, 21 ноя 2022

В Башкортостане медики зарегистрировали уже 334680 случаев заражения коронавирусом, 183 из которых – новые.



За день выписался 171 человек, а всего излечились 326386 жителей республики. При этом жертвами вируса стали 5920 пациентов.

В России врачи выявили уже 21540891 факт заражения ковидом с суточным приростом в 4662 инфицированных. При этом излечились 20948088 россиян, 4164 из которых выписались за день. Новыми жертвами болезни стали 55 человек, а всего скончались 391509 жителей страны.

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