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Институт урологии и клинической онкологии БГМУ открылся в Уфе

Институт урологии и клинической онкологии БГМУ открылся в Уфе

14:01, 22 ноя 2022

В Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии БГМУ. Учреждение позволит полностью пересмотреть подходы к лечению урологических и онкологических заболеваний. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.



— Здесь, на одной площадке, будут работать практикующие врачи-онкологи, биологи, генетики. Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, — сказал глава республики.

Он отметил, что речь идет не только об онкологии, но и о молекулярной генетике, которая станет ключом в лечении многих заболеваний. По словам главы региона, в лаборатории будут работать представители всех вузов Башкирии. 


Он также поздравил студентов и преподавателей БГМУ с 90-летнием и обещал заехать в вуз лично. 

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: здравоохранение Уфа
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