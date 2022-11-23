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С 1 декабря посетить медучреждения в Башкирии можно будет без полиса ОМС

С 1 декабря посетить медучреждения в Башкирии можно будет без полиса ОМС

11:26, 23 ноя 2022

Стало известно, что с 1 декабря жители Башкирии смогут посещать медицинские учреждения без полисам ОМС. Соответствующее проставление было опубликовано на сайте Правительства РФ.



Так, связано это с переводом полиса ОМС в цифровой формат, что позволит хранить сведения обо всех застрахованных граждан в едином государственном реестре. С 1 декабря для получения медицинской помощи достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Отмечается, что гражданам имеет смысл обновить данные если:


Был изменен регион проживания
Полис ОМС получен до 2011 года
Паспорт получен впервые или выдан новый (при утере, по возрасту, при смене фамилии/имени)
Истек срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи)
Изменен контактный телефон или почтовый электронный адрес.

Найти название организации, в которой гражданин был застрахован, можно на обратной стороне самого полиса. При посещении организации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии.

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Источник: mkset.ru
Теги: полис
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