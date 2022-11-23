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В Туймазинском районе Башкирии в школе более 15 учеников заразились мышиной лихорадкой

В Туймазинском районе Башкирии в школе более 15 учеников заразились мышиной лихорадкой

15:02, 23 ноя 2022

В Туйзмаинском районе Башкирии из-за участившихся случаев мышиной лихорадки на карантин закрыли три школы: две – в селе Серафимовском и одну – в Нижнетроицком. До 24 ноября включительно там будут проводить дератизационную обработку. Об этом 22 ноября сообщили в администрации муниципалитета.



– Учебный процесс во время карантина ведется дистанционно. По результатам обследования следов жизнедеятельности грызунов в зданиях этих школ не обнаружено, – передал замглавы Туймазинского района Булат Халиуллин.

Чиновник добавил, что из-за резкого роста заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в селе Серафимовском 18 ноября была проведена дополнительная обработка территории, которая прилегает к лесу. Жителей частного сектора попросили «незамедлительно выполнить работы по дератизации в своих домохозяйствах».


По данным туймазинской администрации, с начала 2022 года в районе мышиную лихорадку диагностировали 71 жителю, в том числе восьмерым детям. Заболеваемость ГЛПС там выросла в 5,9 раза по сравнению с прошлым годом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазинский район мышиная лихорадка
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