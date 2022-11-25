В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще 2 человека

23:14, 25 ноя 2022

В Башкирии от коронавируса за сутки скончалось еще два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.



С начала пандемии инфекцию диагностировали у 335 421 жителей республики, за минувшие 24 часа – у 185. В региональных ковид-госпиталях в настоящее время проходят лечение 207 человек. Среди них – 145 граждан старше 60 лет. На дому борются с болезнью 1 966 человек, 590 из которых – пожилые люди.







С 2020 года одолеть коварный вирус удалось 327 322 человекам, за прошедший день – 186. За тот же период коронавирус унес жизни 5 926 жителей Башкирии.



В республике продолжается прививочная кампания. За прошедшие сутки первый компонент вакцины получило 3 157 человек (всего – 3 461 970), второй – 3 323 (3 264 960).

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