В Башкирии доноры крови будут получать 5000 рублей

10:42, 30 ноя 2022

В Башкирии доноры крови будут получать пять тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.



Проект закон, который подготовил к принятию в первом чтении комитет республиканского парламента по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, предполагает данную единовременную выплату тем, кто безвозмездно сдал кровь более ста раз.







В настоящее время в Башкирии, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, насчитывается более 160 человек, которые регулярно и безвозмездно пополняют банки крови. Согласно предварительным данным, расходы казны региона на выплаты для них составят 815 тысяч рублей.





– Каждая процедура [сдачи крови] – это, вполне возможно, чья-то спасенная жизнь, а то и не одна. Донорство безопасно для здоровья. Более того, наукой доказано, что регулярная сдача крови стимулирует организм быстрее восстанавливаться и благоприятно отражается на общем состоянии здоровья человека, – заявил Толкачев.

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