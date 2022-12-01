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Врачи из Башкирии раздробили крупный камень в мочевом пузыре пациента

Врачи из Башкирии раздробили крупный камень в мочевом пузыре пациента

09:26, 01 дек 2022

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале сообщил о сложной операции, которую впервые провели в хирургическом отделении больницы Сибая.



«Была проведена лазерная цистолитотрипсия — так называется операция по дроблению и удалению камней из почек, мочевого пузыря и мочеточника. Подобная операция стала возможной благодаря инновационному лазерному аппарату для контактной литотрипсии Fiber Lase U2, который появился в Сибайской больнице совсем недавно», — рассказал министр.

Первым пациентом стал местный житель, поступивший в отделение с жалобами на учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и боли в пояснице.


«Выяснилось, что в мочевом пузыре крупный камень. Хирургами больницы проведена операция, в ходе которой камень был полностью раздроблен. Уже через два дня пациент был выписан — и это преимущество такого метода лечения. Дробление камней в почках лазером относится к менее травмирующим методам и отличная альтернатива оперативному вмешательству», — проинформировал Айрат Рахматуллин.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина
Теги: Сибай операция
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