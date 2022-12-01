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В Башкирии выявили штамм коронавируса «цербер»

В Башкирии выявили штамм коронавируса «цербер»

20:39, 01 дек 2022

В Башкирии впервые подтвердили случай заболевания новым штаммом коронавируса «цербер». Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщил «РБК-Уфа».

«Цербер» появился в Европе в сентябре. В России его впервые обнаружили в конце октября. Этот штамм – мутация варианта «омикрон». Он распространяется быстрее предшествующих версий. Ранее случай заболевания «цербером» подтвердили в Татарстане.

Напомним, за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в Башкирии выросла на 1%. С начала пандемии и по состоянию на 1 декабря в регионе подтверждено 336,4 тыс. случаев коронавируса и 5 932 смерти от него.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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