В Башкирии выявили штамм коронавируса «цербер»

20:39, 01 дек 2022

В Башкирии впервые подтвердили случай заболевания новым штаммом коронавируса «цербер». Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщил «РБК-Уфа».



«Цербер» появился в Европе в сентябре. В России его впервые обнаружили в конце октября. Этот штамм – мутация варианта «омикрон». Он распространяется быстрее предшествующих версий. Ранее случай заболевания «цербером» подтвердили в Татарстане.



Напомним, за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в Башкирии выросла на 1%. С начала пандемии и по состоянию на 1 декабря в регионе подтверждено 336,4 тыс. случаев коронавируса и 5 932 смерти от него.

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