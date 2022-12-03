Какие штаммы коронавируса наиболее распространены в Башкирии

10:58, 03 дек 2022

По результатам мониторинга Роспотребнадзора за циркулирующими штаммами коронавируса в Башкирии преобладает: омикрон ВА/ВА5 – 95,8 процента, его ближайшие родственники и разновидности омикрон ВА.2.75 – 2,5 процента, омикрон BQ.1.1 выявлен в 2-х случаях. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ.







В условиях сформированного коллективного иммунитета вирус пытается выжить в популяции людей, поэтому наблюдается постоянная его мутация, отметили в ведомстве.





Изменение свойств вирусов в зависимости от изменения условий является нормальным эволюционным процессом, ученые постоянно следят за этими изменениями. При этом большое внимание уделяется тому, как вирус меняет свойства передачи, заразности, времени выживаемости в окружающей среде. То есть все то, что влияет на инкубационный период, скорость распространения и степень тяжести инфекции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram