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Власти Башкирии развернули госпиталь в ЛНР

Власти Башкирии развернули госпиталь в ЛНР

10:34, 05 дек 2022

Башкирия развернула в городе Красный Луч Луганской Народной Республики госпиталь для участников спецоперации. Об этом руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов сообщил 4 декабря на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени».



Госпиталь предназначен для долечивания бойцов из Башкирии и способен принять 125 человек. Около 30 медицинских специалистов проводят здесь первичную хирургическую обработку и антибактериальную терапию, зашивают раны, делают перевязки и обезболивание, лечат сопутствующие заболевания.

«Отрадно, что на 125 койках, где мы оказываем соответствующую помощь, лечатся бойцы не только из республики, но и других субъектов России», — сказал Абдрахманов по видеосвязи.


Госпиталь принимает бойцов с 5 октября, 378 человек уже выписаны.

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Источник: regnum.ru
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