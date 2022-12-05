Глава Башкирии снова отчитал министра здравоохранения Башкирии

13:59, 05 дек 2022

Сегодня, 5 декабря, на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров отчитал министра здравоохранения Айрата Рахматуллина. Это уже второе замечание.







Как доложили Хабирову, жители республики массово жалуются, что не могут записаться на прием к врачу. Также Радий Хабиров выразил недовольство по поводу того, что болеющих работников администраций не отправляют домой на лечение. Политик опасается, что, если пойдет, «как в ковид, работать не с кем будет».



— Вы же министр, принимайте решение, если кто-то не справляется. Надо убирать, и всё <...>. Второе замечание делаю как министру. Вы когда эту историю остановите? Самое страшное — когда человек не может дозвониться и получить помощь, он в отчаянии. Не понимаю, почему так. Я помню три года назад, сейчас не буду говорить в прямом эфире, чем я занимался. И проводил совещание с главврачами, там звон стоял. Помните почему? Некоторые умники что делали? Не надо этого, — возмутился Хабиров.





Напомним, Айрата Рахматуллина назначили министром здравоохранения всего полгода назад. Ему 35 лет, до этого он работал главврачом 18-й больницы. А в прошлом году он трудился депутатом Дюртюлинского райсовета.

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Фото: соцсети