Роспотребнадзор Башкирии заговорил о возвращении масочного режима

15:20, 06 дек 2022

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, в каком случае в республике могут вернуть масочный режим. Ведомство отмечает рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе пандемическим гриппом.







– При осложнении эпидемиологической ситуации и заполняемости коечного фонда более, чем на 80% по вирусным заболеваниям, будет проводиться углубленный анализ всех респираторных вирусных инфекций, а не только гриппа и ковид-19 и приниматься решение о введение ограничительных мер, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах, – передали в Роспотребе.



Там рекомендовали всегда носить маски с наступлением эпидемического сезона.





Ранее на оперативном совещании в мэрии Уфы Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19.



Напомним, действие масочного режима на фоне коронавируса Башкирии было приостановлено в начале лета 2022 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram