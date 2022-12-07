В Нуримановском районе Башкирии открыли врачебную амбулаторию

14:09, 07 дек 2022

По региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» капитально отремонтировано здание Павловской врачебной амбулатории в Нуримановском районе. Сегодня, 2 декабря, она открыла двери пациентам.







На проведение капитального ремонта амбулатории выделено более 11 млн руб. Кроме средств из федерального бюджета вложены собственные средства Нуримановской районной больницы — 1 млн рублей.



Сегодня Павловская врачебная амбулатория полностью соответствует всем стандартам оснащения медучреждений. Здесь обновились кабинеты и палаты дневного стационара, проведены электромонтажные работы, укладка напольной плитки в кабинетах, установлены двери, оборудованы туалетная и ванная комнаты. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус.





— Амбулатория стала светлее и удобнее: теперь медицинские работники будут принимать и лечить пациентов в комфортных и современных условиях, — обозначил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, который в ходе рабочей поездки по Нуримановскому району посетил обновленный объект и принял участие в его торжественном открытии.



Павловская врачебная амбулатория обслуживает 3890 человек, в том числе 23 ребенка до года, 842 — до 17 лет, людей трудоспособного возраста — 1988, пенсионеров — 1026. Медучреждение оснащено современной техникой, новой мебелью (на 2 млн рублей). Прием пациентов будут вести четыре врача (участковый педиатр, участковый терапевт, хирург, стоматолог), 10 медсестер, из них шесть — пенсионного возраста.









Кроме этого, в амбулатории будут работать две участковые медсестры терапевта и по одной участковой медсестре педиатра, хирурга, стоматолога; акушерка, старшая медсестра, медсестра процедурного кабинета, фельдшер-лаборант и медсестра дневного стационара.

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Фото: Минздрав РБ