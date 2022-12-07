Новыми жертвами коронавируса за сутки в Башкирии стали трое пациентов
14:15, 07 дек 2022
Общее число зарегистрированных случаев заражения ковидом в Башкирии составляет 337414, 154 из которых медики выявили за сутки.
За день больничные закрыли 138 человек, а всего излечились 329468 жителей республики. Жертвами вируса стали 5938 пациентов, трое из которых скончались за сутки.
В России врачи зарегистрировали уже 21635764 фактов инфицирования с суточным приростом в 6935 зараженных. За день выписались 6794 человека, а всего побороть вирус смогли 21037111 россиян. За день новыми жертвами вируса стали 58 пациентов, а всего скончались 392400 жителей страны.