В Башкирии из-за гриппа и ОРВИ поликлиники перешли на усиленный режим работы

19:41, 07 дек 2022

7 декабря поликлиники Башкирии начинают работать в усиленном режиме из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в Минздраве республики.







— Вносятся изменения в график работы медицинских организаций республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в связи с ростом уровня заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, с целью доступности первичной медико-санитарной помощи населению, — рассказали в ведомстве.



Так, взрослые и детские поликлиники будут работать:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00;

в субботу с 08:00 до 17:00;

воскресенье с 08:00 до 16:00.



Вызвать врача на дом или неотложную службу можно:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;

в субботу с 08:00 до 16:00;

в воскресенье с 08:00 до 15:00.



Прививку против коронавируса в поликлинике ставят:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;

в субботу с 08:00 до 17:00;

в воскресенье с 10:00 до 15:00.





В ФАПах, в том числе мобильных, сельских, врачебных амбулаториях и участковых больницах, вакцинация проходит по графику работы, утвержденному главным врачом.



Поликлиники в составе республиканских учреждений работают:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00;

в субботу с 08:00 до 16:00.



Женские консультации:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;

в субботу с 08:00 до 17:00.



Стоматологические поликлиники:

с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;

в субботу с 08:00 до 16:00.









Прием профессорско–преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ осуществляется в субботу с 10:00 до 17:00.



Кабинеты неотложной помощи работают круглосуточно. Также в выходные дни начинает свою работу call-центр Минздрава РБ номера 122 (доб. 2), в субботу с 08:00 до 16:00, в воскресенье с 08:00 до 14:00. В будние дни график работы остается прежним — с 08:00 до 20:00.

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