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В Башкирии из-за гриппа и ОРВИ поликлиники перешли на усиленный режим работы

В Башкирии из-за гриппа и ОРВИ поликлиники перешли на усиленный режим работы

19:41, 07 дек 2022

7 декабря поликлиники Башкирии начинают работать в усиленном режиме из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в Минздраве республики.



— Вносятся изменения в график работы медицинских организаций республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в связи с ростом уровня заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, с целью доступности первичной медико-санитарной помощи населению, — рассказали в ведомстве.

Так, взрослые и детские поликлиники будут работать:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00;
в субботу с 08:00 до 17:00;
воскресенье с 08:00 до 16:00.

Вызвать врача на дом или неотложную службу можно:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;
в субботу с 08:00 до 16:00;
в воскресенье с 08:00 до 15:00.

Прививку против коронавируса в поликлинике ставят:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;
в субботу с 08:00 до 17:00;
в воскресенье с 10:00 до 15:00.


В ФАПах, в том числе мобильных, сельских, врачебных амбулаториях и участковых больницах, вакцинация проходит по графику работы, утвержденному главным врачом.

Поликлиники в составе республиканских учреждений работают:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00;
в субботу с 08:00 до 16:00.

Женские консультации:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;
в субботу с 08:00 до 17:00.

Стоматологические поликлиники:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00;
в субботу с 08:00 до 16:00.



Прием профессорско–преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ осуществляется в субботу с 10:00 до 17:00.

Кабинеты неотложной помощи работают круглосуточно. Также в выходные дни начинает свою работу call-центр Минздрава РБ номера 122 (доб. 2), в субботу с 08:00 до 16:00, в воскресенье с 08:00 до 14:00. В будние дни график работы остается прежним — с 08:00 до 20:00.

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Источник: ufa1.ru
Теги: грипп орви
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