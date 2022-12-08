В Башкирии массовые новогодние мероприятия пройдут без противоэпидемических ограничений
09:17, 08 дек 2022
В Башкирии массовые мероприятия в канун Нового года пройдут без противоэпидемических ограничений по гриппу и ОРВИ.
Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак подчёркивает, что какие-либо запреты на массовые гуляния в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не предполагаются законами и санитарными правилами.
Однако рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а сами помещения регулярно проветривать и дезинфицировать.
Ранее в ведомстве прокомментировали возможность введения масляного режима в Башкирии, а также сообщили, когда придется пик заболеваемости по гриппу.
Ранее Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья
Источник:
mkset.ru
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