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В Башкирии массовые новогодние мероприятия пройдут без противоэпидемических ограничений

В Башкирии массовые новогодние мероприятия пройдут без противоэпидемических ограничений

09:17, 08 дек 2022

В Башкирии массовые мероприятия в канун Нового года пройдут без противоэпидемических ограничений по гриппу и ОРВИ.

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак подчёркивает, что какие-либо запреты на массовые гуляния в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не предполагаются законами и санитарными правилами.



Однако рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а сами помещения регулярно проветривать и дезинфицировать.

Ранее в ведомстве прокомментировали возможность введения масляного режима в Башкирии, а также сообщили, когда придется пик заболеваемости по гриппу.

Ранее Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья

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Источник: mkset.ru
Теги: новый год
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