Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Симптомы свиного гриппа назвали в Минздраве Башкирии

Симптомы свиного гриппа назвали в Минздраве Башкирии

11:09, 09 дек 2022

В Минздраве Башкирии рассказали о симптомах свиного гриппа. Как уточнили в ведомстве, вирус гриппа А (H1N1) впервые появился в 2009 году и вызвал пандемию.

«Свиной грипп протекает с большим количеством осложнений, нередки и летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем», - добавили в Минздраве.

Симптомами болезни являются слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный – 7 дней.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: свиной грипп симптомы
Читайте также

Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья
Здравоохранение в Башкирии
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья
В Башкирию возвратился свиной грипп: зарегистрировано 18 случаев заболевания
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирию возвратился свиной грипп: зарегистрировано 18 случаев заболевания
Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
Здравоохранение в Башкирии
Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
Первые заболевшие свиным гриппом зафиксированы в Башкирии
Общество в Башкирии / Здравоохранение в Башкирии
Первые заболевшие свиным гриппом зафиксированы в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: