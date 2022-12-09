Симптомы свиного гриппа назвали в Минздраве Башкирии

11:09, 09 дек 2022

В Минздраве Башкирии рассказали о симптомах свиного гриппа. Как уточнили в ведомстве, вирус гриппа А (H1N1) впервые появился в 2009 году и вызвал пандемию.



«Свиной грипп протекает с большим количеством осложнений, нередки и летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем», - добавили в Минздраве.



Симптомами болезни являются слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный – 7 дней.



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