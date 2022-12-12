В Башкирии врачи будут получать дополнительные выплаты за ранее выявление рака

10:44, 12 дек 2022

В Башкирии за ранее выявление рака врачи будут получать дополнительные выплаты. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.



Для этих целей в регионы страны будет направлено 53 миллиона рублей, 835 тысяч из которых получит Башкирия. Выплат будут удостоены медики, которые во время диспансеризации или профилактического осмотра диагностировали у пациента онкологическое заболевание.







Подобные выплаты медицинские работники республики получают уже несколько лет. Выявление рака на ранней стадии повышает шансы на его эффективное лечение.



Ранее в Минздраве Башкирии рассказали о симптомах свиного гриппа. Как уточнили в ведомстве, вирус гриппа А (H1N1) впервые появился в 2009 году и вызвал пандемию.

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