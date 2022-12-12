Записаться на прием к врачу в Башкирии теперь можно в выходные

14:03, 12 дек 2022

Теперь жители Башкирии могут записаться на прием к врачу даже в выходные. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе заявила Елена Прочаковская, начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям. В субботу и воскресенье записаться на прием можно по номеру 122 (добавочный 2). Время работы контакт-центра: по субботам с 8 до 16 часов, по воскресеньям с 8 до 14 часов.







«На прием к врачу теперь можно записаться и в субботу, и в воскресенье. Минздрав наладил работу, раньше такого не было. Я обращаюсь к жителям: пожалуйста, можно записаться на прием к врачу, не дожидаясь понедельника. Таким образом мы разгрузим и систему здравоохранения, и самих себя», – сказала Елена Прочаковская.

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