За неделю заболеваемость гриппом в Башкирии выросла на 22 процента

14:08, 12 дек 2022

На совещании в ЦУРе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о росте заболеваемости гриппом в республике. За неделю число инфицированных выросло на 22 процента.







Башкортостан принял 1896230 доз вакцины против гриппа. Прививки сделали больше 2 млн человек, что составляет больше половины от общего количества населения. Первый этап диспансеризации прошли 97 процентов от запланированного количества населения, или 1006316 человек. Профосмотры прошли 232956 человек, или 101 процента от плана. Углубленные исследования для профилактики осложнений после ковида прошли 348261 человек.





Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии могут записаться на прием к врачу даже в выходные. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе заявила Елена Прочаковская, начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям.

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