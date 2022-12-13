Глава Башкирии подписал указ о введении карантина в Чишминском районе

21:06, 13 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении жестких ограничений из-за выявленного опасного заболевания.



Из-за бешенства животных карантин вводится в очаге и всем неблагополучном населенном пункте Башкирии. Очагом бешенства стало личное подсобное хозяйство в поселке Чишмы Чишминского района республик. Рабочий поселок Чишмы признан неблагополучным населенным пунктом.







Карантинные меры будут жесткими. Так в очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, снятие шкур. Касаются ограничения и поселка в целом. Например, там запрещается проведение ярмарок и выставок.

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