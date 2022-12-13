Уфимские врачи удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

23:30, 13 дек 2022

Медики полагают, что пациентка сможет планировать свою беременность уже через полгода



Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод







Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод. Об этом 13 декабря сообщили в башкирском министерстве здравоохранения.



Как рассказали в ведомстве, в лечебницу пациентка обратилась сама. Она жаловалась на увеличение объема живота и обильное кровотечение. При обследовании специалисты нашли у нее миому матки больших размеров – как на 16-й неделе беременности.





– Как правило, при таких объёмах опухоль удаляется вместе с маткой с последующим бесплодием, – рассказали в Минздраве республики, – Учитывая молодой возраст пациентки, врачами […] была выполнена органосохраняющая операция. Репродуктивная функция женщины была сохранена полностью.



Врачи полагают, что пациентка сможет планировать свою беременность уже через полгода.

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Фото: минздрав РБ