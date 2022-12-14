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Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

22:36, 14 дек 2022

Президент страны Владимир Путин 14 декабря заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35 процентов в неделю. Об этом он сказал на очередном совещании с членами правительства.

Глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Путин Владимир Владмирович грипп
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