Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

22:36, 14 дек 2022

Президент страны Владимир Путин 14 декабря заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35 процентов в неделю. Об этом он сказал на очередном совещании с членами правительства.



Глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.



Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».



Читайте также: Глава Башкирии подписал указ о введении карантина в Чишминском районе

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram