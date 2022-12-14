Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
22:36, 14 дек 2022
Президент страны Владимир Путин 14 декабря заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35 процентов в неделю. Об этом он сказал на очередном совещании с членами правительства.
Глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».