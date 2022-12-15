В России подписан указ о бесплатном тестировании на грипп в поликлиниках

15:34, 15 дек 2022

Сегодня стало известно, что Михаил Мишустин подписал важный указ, который закрепляет право каждого гражданина страны на бесплатное тестирование на грипп и другие инфекционные заболевания в рамках программы ОМС.







По словам экспертов, такое решение может быть вызвано ростом заболеваниями гриппа среди населения на фоне инфекции коронавируса. При своевременном тестировании врач сможет оперативно понять, чем заболел человек или гриппом, что позволит скорректировать план лечения.





Ранее региональный Минздрав сообщал, что уровень заболеваемости гриппом в Башкирии вырос на 22% - это значительно превышает показатели прошлого года. Ранее министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал, что в республике на карантин по ОРВИ уже закрыто 60 классов. Школы пока не закрывали.

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