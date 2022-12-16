На птицефабрике в Стерлибашевском районе Башкирии погибли семь тысяч цыплят
16:07, 16 дек 2022
На Стерлибашевской птицеферме зарегистрирована массовая гибель 24-дневных цыплят-бройлеров. В считанные дни пали около семи тысяч птиц.
Управление ветеринарии отобрало пробы патологического материала и отправило их в лабораторию во Владимир. Исследования показали, что цыплята были заражены болезнью Ньюкасла. Этот вирус поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и характеризуется высокой смертностью.
На территории села Стерлибашево с 8 декабря объявлен карантин. Все поголовье птицы на ферме было уничтожено. В настоящее время специалисты выясняют, откуда был завезен вирус.
Ранее сообщалось о том, что житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти забил мать черенком от лопаты.