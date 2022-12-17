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В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 226 человек, двое – скончались

В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 226 человек, двое – скончались

11:51, 17 дек 2022

В Башкирии озвучили свежую статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Свежие данные по состоянию на 16 декабря озвучил Минздрав РБ.

По данным ведомства, за сутки в республике еще 226 жителей подхватили коронавирус. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 339 072 случая заражения ковидом.



За прошедшие сутки выздоровели 182 человек, за все время пандемии —  331 067 жителей региона.

За сутки зафиксировано два случая смерти от COVID-19. Всего коронавирус стал причиной смерти 5 948 человек.

Ранее сообщалось о том, что на птицефабрике в России подписан указ о бесплатном тестировании на грипп в поликлиниках.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: статистика коронавируса Коронавирус в Башкирии
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