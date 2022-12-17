В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 226 человек, двое – скончались
11:51, 17 дек 2022
В Башкирии озвучили свежую статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Свежие данные по состоянию на 16 декабря озвучил Минздрав РБ.
По данным ведомства, за сутки в республике еще 226 жителей подхватили коронавирус. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 339 072 случая заражения ковидом.
За прошедшие сутки выздоровели 182 человек, за все время пандемии — 331 067 жителей региона.
За сутки зафиксировано два случая смерти от COVID-19. Всего коронавирус стал причиной смерти 5 948 человек.
Ранее сообщалось о том, что на птицефабрике в России подписан указ о бесплатном тестировании на грипп в поликлиниках.
Источник:
i-gazeta.com
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